В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp начали внедрять функцию управления аккаунтами для детей младшего возраста.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на GSMArena.

Новая опция позволяет родителям ограничивать использование сервиса сообщениями и звонками, а также контролировать, с кем может связываться их ребенок и в какие группы вступать. Родители смогут просматривать запросы на сообщения от незнакомых контактов и управлять настройками конфиденциальности. Доступ к управлению защищается шестизначным PIN-кодом.

Функция будет распространяться по всему миру поэтапно, и доступ к ней появится постепенно. Для активации родителям нужно будет установить WhatsApp на устройство ребенка, выбрать пункт "Создать аккаунт под управлением родителя" при регистрации, подтвердить номер телефона и дату рождения, затем связать аккаунт ребенка с родительским через QR-код и задать PIN-код.

WhatsApp - международный мессенджер, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также передавать файлы. Сервис принадлежит компании Meta.