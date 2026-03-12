"Ливерпуль" принял решение по Арне Слоту

Руководство "Ливерпуля" решило оставить Арне Слота на посту главного тренера, несмотря на неудачные результаты команды в последнее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на британские спортивные медиа, клуб не рассматривает возможность отставки нидерландского специалиста.

В "Ливерпуле" уверены, что на данный момент нет более подходящей кандидатуры на должность главного тренера, и поэтому уход Слота не планируется.

Источники утверждают, что руководство полностью доверяет Арне Слоту и уверено в его способности вернуть команду на победный путь.

Под руководством Слота "Ливерпуль" выиграл Кубок английской лиги в сезоне 2024/25, однако в текущем чемпионате АПЛ команда столкнулась с трудностями, что породило слухи о возможной смене тренера. Тем не менее, клуб ставит на стабильность и долгосрочное развитие под руководством Слота.