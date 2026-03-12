Для глубокой реформы системы ООН необходима согласованность на уровне всей системы

Согласованность на уровне всей системы - это стратегическая необходимость для глубокой реформы системы ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель 62-й сессии Генассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Северной Македонии Срджан Керим в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Когда я говорю о системной согласованности, я не имею в виду уровень представительств ООН. Я говорю о системном уровне. Все мы знаем, что система Организации Объединенных Наций состоит из различных агентств, программ, специализированных органов и секретариатов, каждый из которых имеет собственное управление, бюджетную структуру и операционные функции. Я не считаю это разнообразие слабостью. Это отражение силы. Но без эффективной координации это создает риск дублирования, неэффективности и фрагментации результатов", - сказал он.

С. Керим отметил, что системная согласованность требует реформы управления, но также и других изменений. Необходимо, чтобы агентства воспринимали себя, прежде всего, как часть общего многостороннего механизма.

"Поэтому инициатива ООН-80+ должна руководствоваться тремя приоритетами. Во-первых, целостность - стратегическое планирование между основными направлениями. Второй фактор - это финансовая согласованность, включая более гибкое, предсказуемое и многолетнее финансирование, которое поощряет совместные действия, а не фрагментацию через целевые средства. В-третьих, необходимо усиление механизмов подотчетности, которые оценивают коллективные результаты, а не только результаты отдельных агентств.

Если нам удастся добиться согласованности на уровне всей системы, реформа ООН больше не будет восприниматься как бесконечная институциональная дискуссия. Она станет реальным улучшением способности организации выполнять свои задачи. Организация Объединенных Наций была создана для предотвращения войн и для содействия социальному прогрессу в условиях большей свободы. Эти фундаментальные цели остаются неизменными", - сказал он.

По словам С. Керима, измениться должен способ, которым страны организуются для их достижения.