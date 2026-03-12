https://news.day.az/world/1821781.html Американские солдаты пострадали при атаке на базу в Ираке - СМИ - ВИДЕО Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате удара по военной базе в иракском Эрбиле. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Представляем соответствующие кадры:
Американские солдаты пострадали при атаке на базу в Ираке - СМИ - ВИДЕО
Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате удара по военной базе в иракском Эрбиле.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Представляем соответствующие кадры:
