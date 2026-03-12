За вовлечение этих лиц в попрошайничество будет налагаться штраф

За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество будет налагаться штраф в размере от 200 до 500 манатов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество будет налагаться штраф в размере от 200 до 500 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя эти меры будут признаны недостаточными, может быть применен административный арест сроком до 15 суток.

Отметим, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, занятие попрошайничеством считается бродяжничеством.

Согласно Кодексу об административных проступках, за вовлечение несовершеннолетнего взрослым лицом в бродяжничество предусмотрен штраф в размере от 50 до 90 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя эти меры будут признаны недостаточными, может быть применен административный арест сроком от 5 до 15 суток.

Под "занятием бродяжничеством" понимаются лица, не имеющие постоянного места жительства и средств к существованию, не занимающиеся какой-либо общественно полезной или профессиональной деятельностью (за исключением лиц, зарегистрированных как ищущие работу или безработные в соответствии с законом "О занятости"), и регулярно живущие за счет мелких краж или попрошайничества.