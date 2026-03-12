Новый запрет для блогеров в Азербайджане

В Азербайджане блогерам запретили рекламировать товары, которыми они на самом деле не пользуются.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заявил в четверг начальник отдела контроля за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджана Юсиф Тапдыглы в ходе форума, приуроченного к Всемирному дню защиты прав потребителей.

Он отметил, что в соответствии с изменениями, внесенными в прошлом году в закон "О рекламе", инфлюенсерам запрещено рекламировать товары, представляя их так, будто они ими пользуются, если на самом деле это не так.

"Внесенные в закон изменения также направлены на предотвращение распространения рекламы незаконных азартных игр и незарегистрированных стимулирующих лотерей", - добавил он.