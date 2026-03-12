Nar начал проведение обучающих программ по подготовке профессиональных кадров

Мобильный оператор Nar начал проведение обучающих программ, направленных на подготовку профессиональных кадров для местного рынка труда страны. Серия тренингов, проводимых для студентов университетов - партнеров Nar, впервые стартовала в Азербайджанском техническом университете (AzTU).

Программа обучения, подготовленная профессиональной командой департамента человеческих ресурсов Nar, охватывает знания о карьерных перспективах в сфере телекоммуникаций, процессе приема на работу, а также навыках, необходимых в реальной рабочей жизни, для студентов, обучающихся по техническим специальностям. Обучение будет проходить в два этапа в течение семестра и охватит в общей сложности 40 участников.

Перед началом тренинга генеральный директор Nar Озгюр Генч встретился со студентами. Озгюр Генч подчеркнул ведущую роль технических специальностей в современном мире и отметил, что сегодня потребность в профессионалах в этой области выше, чем когда-либо.

Отметим, что с целью подготовки профессиональных кадров для телекоммуникационного рынка Азербайджана Nar сотрудничает с университетами, действующими как в столице, так и в регионах, и в рамках этого сотрудничества реализует постоянные проекты, направленные на совершенствование знаний и навыков студентов.

Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

В настоящее время "Nar" обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет является лидером мобильного рынка Азербайджана согласно показателю Индекса лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательно реализуемая компанией стратегия, ориентированная на клиента. Оператор предлагает пользователям устойчивые и высококачественные услуги связи по доступным ценам, различные интернет-пакеты, а также современную технологию eSIM.