В Азербайджане введут штраф за телесные наказания детей

За применение телесного наказания в отношении ребенка будет налагаться штраф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, родители (или лица, их заменяющие), а также сотрудники образовательных, медицинских, социальных учреждений, организаций спорта, культуры, досуга и пенитенциарных учреждений, несущие ответственность за надзор за детьми, будут оштрафованы на 200 манатов за применение телесного наказания в отношении ребенка - то есть за физическое и (или) психологическое насилие над ребенком с целью воспитания или в качестве дисциплинарной меры.

Указанное деяние будет наказываться в том случае, если оно не влечет уголовной ответственности в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса.