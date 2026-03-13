https://news.day.az/hitech/1821805.html Кадры взлета самой мощной ракеты Starship - ВИДЕО Кадры близкого взлета ракеты Starship распространились в соцсетях Как сообщает Day.Az, на данный момент это самая мощная ракета из когда-либо созданных. Представляем вниманию читателей процесс запуска этой ракеты:
Кадры близкого взлета ракеты Starship распространились в соцсетях
Как сообщает Day.Az, на данный момент это самая мощная ракета из когда-либо созданных.
Представляем вниманию читателей процесс запуска этой ракеты:
