Кадры взлета самой мощной ракеты Starship

Кадры близкого взлета ракеты Starship распространились в соцсетях

Как сообщает Day.Az, на данный момент это самая мощная ракета из когда-либо созданных.

Представляем вниманию читателей процесс запуска этой ракеты: