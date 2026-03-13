Греция переносит свое посольство из Тегерана в Баку

Министерство иностранных дел Греции объявило о переносе своего посольства из Тегерана в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пресс-секретарь министерства Лиана Зоту пояснила, что этот шаг связан с ухудшением ситуации с безопасностью в столице Ирана, что не позволяет дипломатическому представительству полноценно функционировать.

По информации ведомства, количество граждан Греции, проживающих в Иране, крайне мало и в основном связано с членами семей сотрудников дипломатического представительства. Поэтому запросов на эвакуацию греческих граждан из Ирана не поступало.

Подробности переноса посольства не разглашаются по соображениям безопасности, процесс продолжается.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.