Иран подвергся новым масштабным ударам США и Израиля - ВИДЕО
Вечером Тегеран и другие города Ирана подверглись новой серии масштабных ударов США и Израиля.
Как сообщает Day.Az, кадрами ударов пользователи деляться в соцсетях.
