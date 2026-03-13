В Европе может появиться крупная АЭС

Сербия планирует построить крупную АЭС к 2041 году

Как сообщает Day.Az, президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна должна построить атомную электростанцию к 2041 году для обеспечения энергетической безопасности и подготовки к росту потребления электроэнергии.

Вучич отметил, что обсуждал развитие атомной энергетики с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, опыт Франции показывает ключевую роль атомной энергии в стабильном энергоснабжении: 90% электроэнергии во Франции поступает с АЭС.

Президент подчеркнул, что строительство атомной станции требует долгой подготовки специалистов, и сербские власти уже ведут соответствующую работу.