Видео мощной грозы в США стало вирусным

Впечатляющее видео вечерней грозы в Техасе стало вирусным.

Как сообщает Day.Az, видео вечерней грозы в городе Уэйко, штат Техас, США, активно расходится по соцсетям.

Представляем вниманию читателей кадры этого необычного природного явления: