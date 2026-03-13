https://news.day.az/unusual/1821811.html Видео мощной грозы в США стало вирусным - ВИДЕО Впечатляющее видео вечерней грозы в Техасе стало вирусным. Как сообщает Day.Az, видео вечерней грозы в городе Уэйко, штат Техас, США, активно расходится по соцсетям. Представляем вниманию читателей кадры этого необычного природного явления:
Впечатляющее видео вечерней грозы в Техасе стало вирусным.
Как сообщает Day.Az, видео вечерней грозы в городе Уэйко, штат Техас, США, активно расходится по соцсетям.
Представляем вниманию читателей кадры этого необычного природного явления:
