Десятки человек пострадали при ракетном ударе по северу Израиля - ВИДЕО
Почти 60 человек пострадали в результате удара по зданию на севере Израиля в ходе ракетной атаки со стороны Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в данных службы скорой помощи.
По данным медиков, 58 человек получили ранения во время иранского ракетного обстрела, нацеленного на север страны рано утром в пятницу. Один человек в состоянии средней тяжести и еще 57 с легкими травмами из-за осколков стекла эвакуированы в близлежащие больницы для оказания медицинской помощи.
Израильская полиция, в свою очередь, добавила, что в результате удара было повреждено здание. Сейчас на месте происшествия работают эксперты подразделения по обезвреживанию взрывчатки.
