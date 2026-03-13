https://news.day.az/unusual/1821808.html Солнечное пятно размером с Землю поразило астрономов - ВИДЕО Солнечное пятно размером с Землю поразило астрономов. Как сообщает Day.Az, на поверхности Солнца появилось солнечное пятно, размеры которого сопоставимы с Землей. Солнечные пятна - это участки, где магнитное поле сильнее, чем в окружающих областях.
