Солнечное пятно размером с Землю поразило астрономов.

Как сообщает Day.Az, на поверхности Солнца появилось солнечное пятно, размеры которого сопоставимы с Землей.

Солнечные пятна - это участки, где магнитное поле сильнее, чем в окружающих областях. Это приводит к снижению температуры на поверхности, из-за чего пятна кажутся темнее и выделяются на фоне яркой солнечной короны.