Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива

Япония не намерена отправлять корабли для разминирования Ормузского пролива, поскольку участие в операции во время конфликта может трактоваться как применение военной силы, что противоречит конституции страны.

Как передает Day.Az, об этом заявила премьер Японии Санаэ Такаити.

По ее словам, если военные действия будут официально завершена, мины могут считаться заброшенными, и тогда их удаление не нарушит конституцию. В то же время глава правительства отметила, что "чрезвычайно сложно предсказать, когда именно мины, изначально заложенные в ходе вооруженного нападения, станут считаться заброшенными".

Такаити добавила, что в ходе предстоящей встречи с Трампом планирует обсудить меры по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.