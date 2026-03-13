В Азербайджане выросли выплаты по обязательному страхованию

К концу 2025 года количество застрахованных лиц в системе индивидуального учета Государственного фонда социальной защиты достигло 5,3 миллиона человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете Кабинета министров о деятельности за 2025 год, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в 2020-2024 годах на индивидуальные счета застрахованных лиц, включая военнослужащих и лиц с особыми званиями, было зачислено 1,276 миллиарда манатов. Это составляет 89% от суммы 1,440 миллиарда манатов, уплаченной страхователями в 2006-2016 годах, но ранее не отраженной на счетах застрахованных.

В 2025 году по 731 случаю государственного обязательного личного страхования страховые выплаты получили 760 человек на общую сумму 2,9 миллиона манатов.

Единовременные выплаты также предоставляются военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, получившим инвалидность в результате обстоятельств, предусмотренных Законом Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" до 2 августа 1997 года.

В 2025 году такие выплаты были назначены 222 лицам на общую сумму 1,4 миллиона манатов. С момента начала выплат 2 августа 2022 года пособия получили 17 796 человек, в том числе 2 872 наследника 1 402 военнослужащих с инвалидностью, на общую сумму 115 миллионов манатов.

В течение отчетного года Министерство труда и социальной защиты населения продолжало внедрение подсистемы "Государственное обязательное личное страхование", работы по которой сейчас завершаются.