Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможен слабый туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 2 до 5 градусов, днем - от 8 до 13 градусов. Атмосферное давление будет на уровне 768 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 75-80%, днем 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. Местами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 6 градусов, днем - от 9 до 14 градусов, в горах ночью от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до 2 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az