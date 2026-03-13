Выплачивающим ипотеку могут вернуть часть средств

Лица, досрочно погасившие ипотечный кредит, могут вернуть часть уплаченной суммы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, при оформлении кредита заключается договор страхования жизни, который предусматривает оплату на определенный срок.

Если гражданин полностью погашает кредит до истечения этого срока, часть страховой суммы, рассчитанной за неиспользованный период, может быть возвращена.

Эта сумма не считается процентами, а рассматривается как неиспользованная часть заранее уплаченной страховой премии. То есть при закрытии кредита выплачиваются проценты, начисленные только до этого дня, а часть страхового платежа, рассчитанного на оставшийся период, может быть возвращена.