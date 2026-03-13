Президент Узбекистана примет участие в WUF13 в Азербайджане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом об этом заявил советник президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов на панельном заседании "Средний коридор и Евразийские транспортные ворота" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет на Бакинском олимпийском стадионе с 17 по 22 мая текущего года.

Форум впервые пройдет в Каспийском регионе и регионе Южного Кавказа. Ожидается участие около 10 тысяч международных делегатов, а общее число участников составит порядка 30 тысяч человек. В отличие от предыдущих форумов WUF, мероприятие пройдет с участием большого числа глав государств и правительств. В рамках форума будут организованы 40 основных сессий и 350 партнерских мероприятий.

В рамках форума будет организована выставка "Urban Expo", которая развернется на площади 35 тысяч квадратных метров. В ней смогут принять участие страны, города, муниципалитеты, региональные структуры, организации ООН, академические институты, международные финансовые и гражданские организации, фонды и частные компании.