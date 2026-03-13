Назван объем стратегических валютных резервов Азербайджана

В отчетный период стратегические валютные резервы, увеличившись примерно на 14,1 миллиарда долларов, или 20%, по сравнению с началом года, превысили 85 миллиардов долларов. В настоящее время эта цифра составляет 91 миллиард долларов, что на 12% больше ВВП и в 18 раз больше внешнего государственного долга. Объем резервов на душу населения в Азербайджане является одним из самых высоких в мире.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя 13 марта в Милли Меджлисе доклад о деятельности Кабинета Министров в 2025 году.

Премьер-министр также отметил, что инфляция в 2025 году находится в пределах целевого диапазона. Так, годовая инфляция составила 5,2%, а среднегодовая - 5,6%.

Качество макроэкономического управления также отчетливо видно в показателях финансовой дисциплины и фискальной устойчивости. В 2025 году доходы государственного бюджета составили примерно 39,2 миллиарда манатов, а расходы - 38,6 миллиарда манатов.