Названы самые высокие и самые низкие зарплаты в Азербайджане

По состоянию на 1 февраля 2026 года число наемных работников в стране составило 1 млн 782 тыс. человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике (ГКС).

Согласно информации, 861,4 тыс. человек заняты в государственном секторе, а 920,6 тыс. - в негосударственном.

В январе 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране составила 1103,8 маната, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сельском хозяйстве - 687,8 маната, тогда как самая высокая - в добывающей промышленности, где она достигла 3787,9 маната.

При этом 18,6% наемных работников трудятся в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,3% - в образовании, 13,8% - в промышленности, 8,6% - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 6,5% - в строительстве, 6,2% - в области государственного управления и обороны, а также социального обеспечения. Еще 4,4% заняты в транспорте и складском хозяйстве, 3,8% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в финансовой и страховой сфере, 2,3% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а 15,1% работают в других секторах экономики.