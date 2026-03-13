Новые тарифы на проезд в ряде автобусов в Баку

В автобусах Баку и пригородных маршрутов столицы определены обновлённые тарифы безналичной оплаты проезда.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).