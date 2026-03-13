Пришло время для более тесного сотрудничества международных банков

Пришло время для более тесного сотрудничества многонациональных и глобальных банков.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По ее словам, каждые несколько лет возникает очередной шок, который ставит под угрозу макроэкономическую стабильность, особенно в странах с формирующейся экономикой, которым необходимо инвестировать в образование, здравоохранение и социальную инклюзивность.

"Всё это повышает финансовые риски и снижает стимулы для частного сектора в странах с формирующейся экономикой, что вновь усиливает давление на их бюджеты", - отметила министр.

Она подчеркнула, что в настоящее время особенно важно усилить сотрудничество с многонациональными и глобальными банками

"Сегодня взаимная поддержка между многонациональными и глобальными банками необходима как никогда. Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ и другие должны работать совместно, чтобы стимулировать развитие и инвестиции частного сектора в странах с формирующейся экономикой. Это позволит нам двигаться вперёд и укреплять направления устойчивого развития", - сказала Рания аль-Машат.