Джейхун Байрамов обсудил с представителем UN-Habitat подготовку к WUF13

13 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах, находящейся в нашей стране для участия в Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и UN-Habitat, устойчивого градостроительства, управления процессами урбанизации, а также перспективы партнерства в области устойчивого развития городов. Стороны обменялись мнениями о подготовке к предстоящему Всемирному форуму городов (WUF13) и планах в рамках этого форума.

На встрече было подчеркнуто, что важным примером работы, проводимой нашей страной в области урбанизации, являются широкомасштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, восстановление разрушенных городов и сел, а также создание населенных пунктов на основе современных принципов градостроительства.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и растущей напряженности в регионе.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал исполнительного директора о текущей ситуации в нашем регионе, нормализации отношений и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также рассказал о позиции и инициативах Азербайджана по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.