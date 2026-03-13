В Баку представлен эксклюзивный синтез джаза и камерной музыки

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева по инициативе Nadir Events состоялся концерт вечер камерной музыки и джаза - Nadir Kamera və Caz Gecəsi, который стал значимым культурным столичным событием, сообщает Day.Az.

Открывший вечер вступительным словом телеведущий Джейхун Али отметил, что главная особенность программы заключалась как в её эксклюзивности, так и в жанровом разнообразии.

Концерт прошёл при сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством Маэстро, заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Солистом выступил виртуозный пианист, лаурета международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб. В рамках программы несколько произведений прозвучали в столице впервые. Бакинская премьера композиций "Фокстрот" из балета Мориса Равеля "Дитя и волшебство" и "Фантазия на темы произведений Гершвина" Сергея Сиротина была встречена любителями музыки с большим воодушевлением. Лирическое настроение вечера также дополнило произведение Джорджа Гершвина "Колыбельная", аранжированное для струнного оркестра.

Одним из самых трогательных моментов программы стало выражение почтения творческому наследию выдающегося мастера, основоположника джаз-мугама Вагифа Мустафазаде. В исполнении Эмиля Афрасияба прозвучали композиции "Концерт для фортепиано с оркестром" и "Март", вновь подчеркнувшие философию и изящество жанра джаз-мугама. Таинственное единство тончайших оттенков фортепиано и богатой оркестровой палитры произвело на слушателей сильное впечатление. Особый колорит музыкальной палитре концерта придали и участники ансамбля - Искендер Аляскеров (ударные) и Эльвин Набиев (бас-гитара), чьи профессиональные выступления были встречены зрителями с большим одобрением.

Ярким украшением вечера стали и сюрпризные выступления. Заслуженный артист Рамиль Гасымов, народный артист Самир Джафаров и солистка Айтадж Шыхализаде, а также дебют молодого таланта Самеда Новрузова, делающего свои первые профессиональные шаги на сцене, были встречены публикой продолжительными аплодисментами.

Кульминацией вечера, в котором приняли участие известные представители интеллигенции, деятели культуры и искусства страны, стали красочные импровизации на тему знаменитой композиции "Каспийское море" народного артиста СССР, выдающегося пианиста Фархада Бадалбейли, представленные Эмилем Афрасиябом.

Атмосфера воодушевления и продолжительные аплодисменты в зале филармонии стали наглядным свидетельством большого успеха проекта и ещё раз продемонстрировали вклад Nadir Events в популяризацию музыкальной культуры Азербайджана.

