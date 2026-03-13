Куба впервые сообщила о переговорах с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые подтвердил факт переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Его заявление приводит кубинское издание Cubadebate, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога двусторонних разногласий между нашими двумя странами", - сказал Диас-Канель.

Президент уточнил, что переговоры нацелены на выявление областей сотрудничества для противодействия угрозам в обеих странах, а также на проведение работы по обеспечению безопасности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Вопрос переговоров "требует огромных усилий для поиска решения и создания пространства для взаимопонимания, позволяющего нам двигаться вперед и избегать конфронтации", - добавил Диас-Канель.

Кубинский лидер также предупредил, что переговоры, скорее всего, займут много времени, прежде чем принесут какие-либо результаты.

Как сообщает The New York Times (NYT), информация о переговорах появилась в американских СМИ некоторое время назад, но кубинское правительство впервые заявило, что они действительно начались.