В Азербайджане установлен штраф за курение электронных сигарет в общественных местах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденных сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно поправке, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и других общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.
