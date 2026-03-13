В Азербайджане установлен штраф за курение электронных сигарет в общественных местах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденных сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и других общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.