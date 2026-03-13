В Азербайджане установлены штрафы за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденных сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и других общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.

За импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение с целью продажи предусмотрено изъятие товаров, являющихся предметом административного правонарушения, и наложение штрафов:

для физических лиц - от 350 до 500 манатов;

для должностных лиц - от 1650 до 2200 манатов;

для юридических лиц - от 4000 до 5000 манатов.