Свыше 2300 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как сообщает Day.Az, с 8:00 28 февраля по 10:00 13 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2309 человек, граждан разных стран.

В частности, были эвакуированы 686 граждан Китая, 403 - Азербайджана, 294 - России, 178 - Таджикистана, 140 - Пакистана, 68 - Индонезии, 57 - Омана, 44 - Италии, 33 - Ирана, 26 - Испании, 25 - Алжира, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 16 - Германии, 13 - Грузии, 13 - Нигерии, 13 - Узбекистана, 12 - Венгрии, 12 - Польши, 11 - Швейцарии, 11 - Мексики, 10 - Республики Беларусь, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 10 - Канады, 10 - Казахстана, 9 - Великобритании, и 8 - Бразилии.

В списке также указаны по 6 граждан из ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан из Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии, Греция и Индии; по 4 гражданина из Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США и Финляндии; по 3 гражданина из Нидерланд, Катара, Филиппин, Хорватии, Дании и Австралии; по 2 гражданина из Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра, Словении и Туниса.

Также эвакуирован по одному человеку из Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.