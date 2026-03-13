Цели устойчивого развития остаются ключевыми для благополучия человечества

Цели устойчивого развития (ЦУР) необходимо продолжать реализовывать, поскольку их достижение остаётся крайне важным для всего человечества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Джастин Ифу Линь, декан Института новой структурной экономики, почётный декан Национальной школы развития и Института сотрудничества и развития "Юг-Юг" Пекинского университета в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, как бы ни ускорялся прогресс, маловероятно, что все 17 Целей устойчивого развития удастся полностью реализовать к 2030 году. Тем не менее эти амбициозные задачи поставлены во имя благополучия всего человечества.

"Поэтому, даже понимая, что достичь их в полном объёме в установленные сроки будет сложно, мы должны приложить максимум усилий для продвижения вперёд", - сказал он.

Джастин Ифу Линь подчеркнул, что если в будущем появится новая возможность или следующий этап реализации подобных глобальных инициатив, необходимо учитывать накопленный опыт и сделанные выводы.

"Сегодня существует 17 Целей устойчивого развития, и, на мой взгляд, основой для достижения большинства из них является ЦУР №8 - содействие поступательному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Если у людей есть достойная работа, они получают стабильный и достаточный доход. Это позволяет им выйти из бедности. Наличие дохода даёт возможность обеспечивать себя и свои семьи продовольствием, что помогает бороться с голодом", - отметил он.

Кроме того, по его словам, достойная занятость и стабильный доход позволяют людям получать медицинскую помощь.

"Таким образом, именно достойная занятость должна стать фундаментом для достижения многих целей устойчивого развития", - заключил Джастин Ифу Линь.