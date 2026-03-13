К празднику работников спецслужб Азербайджана представлено издание "На страже безопасности"

В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоялась презентация второго издания из серии "Azərbaycanın fədakarlıq məktəbi" ("Азербайджанская школа самоотверженности") под названием "Təhlükəsizliyin keşiyində" ("На страже безопасности"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект приурочен ко Дню сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана, который ежегодно отмечается 28 марта. Книжная серия посвящена людям, чья жизнь и служба стали ярким примером преданности Родине, мужества и самоотверженности.

На открытии мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена светлая память шехидов.

Ведущим вечера выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу. Авторами книги являются писатели-публицисты, ветераны специальных служб - Эльшад Гасанов и Азер Гаджибейли. Редактором издания выступил член Организации ветеранов Вооруженных сил, войны и труда Республики Адиль Яхьяев.

Было отмечено, что авторов объединяет не только многолетняя служба в органах безопасности, но и искренняя преданность делу сохранения исторической памяти. За плечами Эльшада Гасанова - почти тридцать лет службы, у Азера Гаджибейли - около двадцати пяти лет. Завершив профессиональную деятельность, они продолжают служить Родине уже словом и пером, создав плодотворное творческое содружество.

Первая книга серии "Азербайджанская школа самоотверженности" была посвящена жизни и службе одного из первых профессиональных оперативных сотрудников органов национальной безопасности независимого Азербайджана - Айдына Рагимова. Новое издание продолжает эту важную миссию, рассказывая о людях, чья судьба была неразрывно связана с защитой государства.

Содержание книги "На страже безопасности" раскрывает ее основную идею, а художественное оформление обложки символично отражает ее смысл. Образ бойца невидимого фронта, символическое единство меча и пера, а также полумесяц и восьмиконечная звезда в центре композиции создают выразительный и глубокий образ, передающий дух служения Родине.

В книге собраны статьи, посвященные важным страницам истории Азербайджана и становлению национальных специальных служб. В издании представлены материалы о выдающихся личностях, среди которых Маммедгусейн Асадов, Надир Гасанов, Джабир Бабаев, Ильгар Гулиев, Нобель Мурадханов, Сейфулла Гасымов, Айдын Рагимов и Азиз Расулов. Их жизненный путь, профессиональное мастерство и преданность долгу служат примером для новых поколений.

Выступившие на мероприятии подчеркнули особую роль общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании национальных кадров органов безопасности и развитии профессиональных традиций спецслужб страны. Было отмечено, что подобные проекты имеют важное значение для сохранения исторической памяти и популяризации имен людей, которые с честью и достоинством стояли и продолжают стоять на страже Родины.

Презентация книги прошла в атмосфере глубокого уважения к людям, посвятившим свою жизнь защите государства. Участники вечера выразили уверенность, что серия "Азербайджанская школа самоотверженности" будет и впредь пополняться новыми изданиями, рассказывающими о героях невидимого фронта и передающими их бесценный опыт и духовное наследие будущим поколениям.