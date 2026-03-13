В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о лицемерии Института Лемкина.

Day.Az представляет публикацию:

Институт Лемкина вдруг "проснулся". Выразил озабоченность. Их там задели заявления из Баку, в которых армянских сепаратистов сравнивали с нацистскими лидерами, осужденными на Нюрнбергском процессе.

И тут же - как по методичке: глубокая обеспокоенность, отчеты, громкие термины.

А у нас только один вопрос: где вы были тридцать лет назад?

Где прятался ваш хваленый гуманизм, когда в Ходжалы убивали детей? Когда люди босиком, по колено в снегу, бежали через лес, обезумев от ужаса?

Почему тогда "эксперты" спокойно пили свой кофе, листая сухие сводки, и не считали нужным называть геноцид - геноцидом?

Почти миллион человек десятилетиями жили в ржавых вагонах и палаточных лагерях.

И что? В ответ - оглушительная тишина.

Лемкин в гробу не переворачивался, мировое сообщество не содрогалось. Видимо, та человеческая боль просто "не попала в повестку".

Страшная правда в том, что мир поделил жертв на "правильных" и "неудобных". Если ты "правильный" - о тебе снимут фильм и напишут в учебниках. Если ты "неудобный" - твою трагедию завернут в обтекаемое "ну, там спорные обстоятельства" и аккуратно отодвинут в сторону.

Но смерть не знает политики. Смерть - это всегда оборванная жизнь. И делить ее по национальности или громкости крика - это высшая степень цинизма.

Настоящий гуманизм - это не гранты и не красивые резолюции. Это когда тебе одинаково больно за каждого. Когда ты не спрашиваешь паспорт у умирающего, чтобы решить, достоин он твоего сочувствия или нет.

А пока институты играют в "удобную память", грош цена всем их заявлениям.