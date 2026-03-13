В сеть слили фото флагмана Oppo с огромным модулем камер

В интернете появилась фотография флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra, который, как ожидается, будет представлен в ближайшие недели. Об этом сообщает GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном изображении видна задняя панель устройства с массивным круглым блоком камер, напоминающим модуль в предыдущей модели Find X8 Ultra. При этом выступ камеры, судя по снимку, стал заметно толще.

Согласно утечкам, смартфон получит систему из четырех сенсоров. В числе ожидаемых характеристик - перископический телеобъектив на 200 МП и дополнительный 50-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой 10-кратного оптического зума. Также сообщается о 200-мегапиксельной основной камере и 50-мегапиксельном ультраширокоугольном модуле.

По предварительным данным, устройство оснастят 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, фронтальной камерой на 50 Мп, чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 7050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

До этого Oppo подтвердила, что Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок.