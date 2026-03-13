В Дубае первый вуз объявил о переходе на дистанционное обучение

Миддлсекский университет в Дубае объявил о переходе на дистанционное обучение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первый вуз в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который решил приостановить проведение очных занятий. В период с 23 марта по 25 апреля все лекции и иные занятия в данном университете будут проходить в онлайн-формате. В заявлении учебного заведения уточняется, что решение было принято в связи с тем, что "ОАЭ продолжают преодолевать кризис, который уже нарушил академический календарь по всей стране".

13 марта иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по Дубайскому международному финансовому центру. По данным агентства Nour News, после атаки над населенным пунктом поднялся густой дым.