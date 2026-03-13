https://news.day.az/politics/1821974.html Делегация Милли Меджлиса встретилась со спикером Сейма Латвии - ФОТО По поручению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Латвия провели встречи в Риге.
Делегация Милли Меджлиса встретилась со спикером Сейма Латвии - ФОТО
По поручению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Латвия провели встречи в Риге.
Как сообщает Day.Az, в состав делегации вошли вице-президент Всемирного Межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, руководитель рабочей группы Кямран Байрамов и член группы, депутат Фазиль Мустафа.
Азербайджанские парламентарии встретились со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерыней. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве, охватывающем различные сферы двусторонних отношений.
Отметим, что в рамках визита делегация провела также ряд других двусторонних встреч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре