Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на Германию, поэтому боевые действия необходимо завершить как можно скорее. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Война с Ираном оказывает на нас серьезное влияние и должна быть быстро прекращена", - отметил политик.

Также Мерцу задали вопрос о возможности предоставить защиту морским путям в Ормузском проливе.

"Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать", - ответил канцлер.