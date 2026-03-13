419 человек стали жертвами мин с 2020 года в Азербайджане

С момента окончания войны 2020 года 419 граждан Азербайджана стали жертвами мин.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, опубликованной Министерством иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

Отмечается, что из них 72 человека погибли, а 347 получили тяжелые ранения.

"Мины продолжают представлять серьёзную угрозу для жизни гражданского населения и препятствуют безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев, а также продолжающимся восстановительным работам. Азербайджан привержен разминированию с целью обеспечения безопасного и устойчивого возвращения своих граждан на освобожденные территории и ожидает поддержки международных партнеров в объединении усилий для достижения этой цели", - говорится в публикации.