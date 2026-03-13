В Баку задержали мужчину, шантажировавшему женщин с использованием ИИ

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел задержало еще одного человека, который монтировал фотографии и видео граждан в оскорбительной форме, публиковал их в социальных сетях и требовал деньги за их удаление.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных киберполицией, был задержан 21-летний Миргусейн Атакишиев, подозреваемый в совершении этих действий.

Установлено, что М.Атакишиев получал фотографии и видеозаписи женщин из социальных сетей TikTok, Instagram и Telegram. Затем он с помощью программ искусственного интеллекта монтировал эти материалы, добавлял оскорбительные надписи и повторно публиковал их в социальных сетях через фальшивые аккаунты. За то, чтобы эти фото и видео не распространялись дальше и были удалены, он требовал от пострадавших женщин различные суммы денег.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. М.Атакишиеву предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, и он привлечен к следствию в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

"Еще раз напоминаем, что в современную эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта любые фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, могут быть изменены, смонтированы и использованы в злоумышленных целях. В связи с этим гражданам рекомендуется быть крайне осторожными при публикации личных фото и видео в социальных сетях, не делиться личными данными и изображениями с незнакомыми людьми и не доверять подозрительным сообщениям и предложениям. Помните, что защита личной информации прежде всего является ответственностью каждого человека", - заявили в МВД.