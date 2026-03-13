В этом селе в Карабахе построят сотни жилых домов

В селе Зар Кяльбаджарского района на территории площадью 225,18 гектара планируется строительство 547 одноэтажных частных жилых домов (131 двухкомнатный, 289 трёхкомнатных, 92 четырехкомнатных и 35 пятикомнатных) в рамках создания населенного пункта на 855 семей (на первом этапе - на 547 семей).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что также предусмотрено строительство школы на 528 ученических мест, детского сада на 100 мест, административного здания и врачебно-медицинского пункта.

Отмечается, что строительство села началось в мае 2025 года, а завершение указанных работ планируется в 2026 году.