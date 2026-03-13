Баку и Пекин могут установить новый рекорд по товарообороту

Ожидается, что в текущем году товарооборот между Азербайджаном и Китаем достигнет нового исторического рекорда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"Практическое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном обладает большим потенциалом и широкими возможностями для дальнейшего развития", - отметила она.

По словам посла, Китай готов делиться с Азербайджаном передовыми технологиями в сфере высокотехнологичной промышленности, искусственного интеллекта, информационных технологий и инфраструктуры.

"Китайская сторона также приветствует расширение поставок различных видов азербайджанской продукции на китайский рынок", - подчеркнула Лу Мэй.