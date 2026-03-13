https://news.day.az/world/1821875.html Турция уничтожила еще одну иранскую ракету - ВИДЕО Третья ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена в воздушном пространстве Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Турции. Отмечается, что на данный момент информации о месте падения обломков ракеты нет.
Турция уничтожила еще одну иранскую ракету - ВИДЕО
Третья ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена в воздушном пространстве Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.
Отмечается, что на данный момент информации о месте падения обломков ракеты нет.
"Кадры, распространяемые в социальных сетях, отражают не момент перехвата ракеты, а горение ее фрагментов при входе в атмосферу", - говорится в сообщении.
