https://news.day.az/world/1821890.html Новая фаза извержения вулкана на Гавайях - ВИДЕО На Гавайских островах началась 43-я фаза извержения вулкана Килауэ. Как передает Day.Az, соответствующие кадры уже распространились в сети.
