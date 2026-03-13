США оставили суда и военных в Карибском море

США сохранили более 4,5 тыс. морских пехотинцев и матросов, а также несколько кораблей в Карибском море для ударов по судам предполагаемых наркоторговцев, несмотря на переброску войск на Ближний Восток.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что ВС США остаются в регионе даже после февральской переброски в Красное море крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford. Собеседник газеты из числа должностных лиц морской пехоты США сообщил, что в регионе продолжают дежурство десантный корабль USS Iwo Jima, транспортные корабли USS Fort Lauderdale и USS San Antonio, а также вооруженные управляемыми ракетами крейсеры USS Gettysburg и USS Lake.

В начале прошлого года в Вашингтоне заявили об ужесточении мер в отношении наркоторговли. Объявив ряд латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями, Белый дом издал директиву, разрешающую использовать против них вооруженные силы. Всего с сентября 2025 года в Карибском море было потоплено более 40 катеров, предположительно использовавшихся для перевозки наркотиков, погибли свыше 150 человек.