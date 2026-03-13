Стало известно, сколько бывших переселенцев получают пособие в Азербайджане

По состоянию на конец 2025 года число бывших вынужденных переселенцев, получающих единое ежемесячное пособие, составило 387,3 тыс. человек. Из них 44,8 тыс. человек получали по 33 маната, а 342,5 тыс. - по 60 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что на эти цели из государственного бюджета в общей сложности было израсходовано 286,7 млн манатов (в том числе 859,9 тыс. манатов - банковские расходы).

Отмечается, что в течение года в результате регулярного уточнения списков вынужденных переселенцев число получателей пособия сократилось на 21,1 тыс. человек.