США начнут секретную операцию в Иране

Соединенные Штаты и Израиль планируют перейти к тактике секретных операций против руководства Ирана на его территории и к значительному усилению внешнего экономического давления на исламскую республику в том случае, если союзники придут к решению о прекращении боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на фоне проблем с достижением целей текущей масштабной военной операции руководство США и Израиля рассматривают альтернативные опции в борьбе против иранского правительства. Проведение диверсий, тайных ликвидаций и других секретных операций на территории Ирана представляется предпочтительным вариантом, который, с точки зрения США и Израиля, может помочь в достижении цели по дестабилизации обстановки внутри исламской республики. Усиление экономических санкций и присоединение к ним арабских стран также считается Вашингтоном действенным методом, который помог бы спровоцировать массовое недовольство в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.