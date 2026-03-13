В рамках кампании IDEA в Шеки и Габале посажено около 1500 деревьев

Очередные акции в ходе массовой кампании по посадке деревьев "Зеленый марафон", реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, организованы в Шекинском и Габалинском районах в рамках весеннего сезона 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, акции прошли с участием волонтеров IDEA в селе Хырхатала Габалинского района и поселке Туран Шекинского района. В рамках мероприятия посажено в общей сложности около 1500 деревьев. Среди посаженных деревьев - эльдарская сосна, платан и кедр.

Было отмечено, что главной целью "Общереспубликанского марафона озеленения" ("Зеленый марафон"), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, является расширение зеленых зон, популяризация традиции посадки деревьев, внесение вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия, в частности флоры нашей страны, и в повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках "Зеленого марафона" в ходе акций по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года, по всей стране планируется высадить в общей сложности около двух миллионов деревьев.