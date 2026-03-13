Момент сильного землетрясения в Турции попал на камеры

Как сообщалось ранее, в турецком городе Токат произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Day.Az, в сети распространились кадры момента сильного землетрясения.

Представляем данные кадры: