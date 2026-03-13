https://news.day.az/world/1821856.html Момент сильного землетрясения в Турции попал на камеры - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в турецком городе Токат произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az, в сети распространились кадры момента сильного землетрясения. Представляем данные кадры:
Момент сильного землетрясения в Турции попал на камеры - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в турецком городе Токат произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az, в сети распространились кадры момента сильного землетрясения.
Представляем данные кадры:
