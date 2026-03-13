Будет составлена ​​инвестиционная карта туристических зон Хачмаза

В целях содействия инвестициям в туристическую отрасль Азербайджана Государственное агентство по туризму готовит Каталог туристических инвестиций. Каталог призван популяризировать различные туристические проекты в Хызы, Сиязане, Хачмазе и Шабране, входящих в Хызы-Хачмазскую туристическую и рекреационную зону.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе о деятельности Кабинета министров в 2025 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В докладе отмечается, что Концепция развития туризма Хачмазского района была разработана с целью обеспечения развития туризма за счет использования природного и культурного туристического потенциала.

Одновременно с этим, в целях дальнейшего повышения привлекательности туризма в регионах, согласно соответствующему пункту "Социально-экономической стратегии развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", Агентство реализует "Проект туристических сёл". Цель проекта - развитие устойчивого туризма в селах, повышение экономической активности местных общин и создание современной туристической инфраструктуры. В настоящее время завершена разработка инфраструктуры в селах Лаза, Илису и Сарыбаш. Строительные работы в селе Лаза находятся на начальной стадии. Процесс проектирования для четырех сел продолжается.

Учитывая туристический потенциал страны, AZPROMO подготовила инвестиционно-привлекательные проекты в сфере туризма в ряде регионов и городов и включила их в инвестиционный каталог, представленный иностранным инвесторам.

Подготовка инвестиционной карты туристических мест Хачмазского района запланирована на 2027 год.