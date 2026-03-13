Скончался Илбер Ортайлы

Скончался известный турецкий историк Илбер Ортайлы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на NTV.

Отметим, что 78-летний Илбер Ортайлы последние 6 дней находился на лечении в отделении реанимации, вчера был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Илбер Ортайлы родился в 1947 году в Австралии.